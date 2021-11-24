Путин рассказал о своей ревакцинации назальной вакциной

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса.

«У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад», – приводит его слова ТАСС.

Путин добавил, что «сначала сделал это в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы».

«Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок. Попросил меня вздохнуть глубоко – с одной стороны, с другой, 15 минут я посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений у меня не было, просто 15 минут посидел и пошел. Сегодня с утра уже занимался спортом. Могу засвидетельствовать, что все так и было, как наши ученые и говорят», – рассказал президент подробности ревакцинации назальной вакциной.

Напомним, в воскресенье Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.