 

Путин поручил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах

24.11.2021, 16:18, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, а также в тех, которые не достигли соответствующего уровня.

«Все-таки мне кажется, нужно провести, это не сложно сделать, анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, вот вы говорите 80%, и в тех, где пока такого уровня не достигнуто. Мне думается, что это не сложно сделать. И сделать можно довольно быстро», – цитирует его РИА «Новости».

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что мониторинг будет готов по итогам года. «У нас мониторинг есть. Все-таки с учетом того, что показатели продолжительности жизни – это годовые показатели в Российской Федерации, у нас все-таки есть желание дождаться 12 месяцев, и мы готовы будем доложить вам соответствующие результаты», – рассказала она.

Путин попросил отдельно посмотреть, как на это влияет вакцинация.

Ранее Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года. 



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