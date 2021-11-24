Американские ученые рассказали, как сделать Марс обитаемой планетой

Если снабдить марс искусственной магнитосферой, то условия для проживания там существенно улучшатся. Такой шаг предполагают произвести американские ученые прежде, чем начать колонизацию Красной планеты.

При том специалисты утверждают, что в создании искусственной магнитосферы нет ничего особо сложного и фантастического. Это под силу сделать при помощи современных технологий.

Нужно создать достаточно мощный поток заряженных частиц, который может исходить либо изнутри самого Марса, либо формироваться вокруг него. Например, для этой цели подойдет Фобос, который делает полный оборот вокруг Марса каждые 8 часов. Ученые, как вариант, предлагают ионизировать частицы на поверхности. Тогда по орбите спутника Красной планеты появится и магнитное поле.