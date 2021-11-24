NASA собирается запустить новые системы спутниковой связи
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Как сообщают представители NASA, американской аэрокосмическое агентство рассматривает сейчас вопрос о переходе на новые системы связи между орбитальными аппаратами и поверхностью Земли.
Речь идет об использовании лазера для передачи сигнала. Ученые считают, что новые системы позволят значительно улучшить четкость самого сигнала, а также увеличить скорость передачи данных.
Уже готова опытная установка, работу которой NASA собирается продемонстрировать 4 декабря. Затем систему начнут создавать путем запуска оборудования на орбиту. По словам экспертов, внедрение лазерной связи задержалось примерно на два года. Это можно было сделать и раньше, однако помешали всем известные проблемы, кризис, коронавирус и пр.
Смотреть комментарии → Комментариев нет