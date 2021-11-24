 

NASA собирается запустить новые системы спутниковой связи

24.11.2021, 15:50, Новости дня
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Как сообщают представители NASA, американской аэрокосмическое агентство рассматривает сейчас вопрос о переходе на новые системы связи между орбитальными аппаратами и поверхностью Земли.

Речь идет об использовании лазера для передачи сигнала. Ученые считают, что новые системы позволят значительно улучшить четкость самого сигнала, а также увеличить скорость передачи данных.

Уже готова опытная установка, работу которой NASA собирается продемонстрировать 4 декабря. Затем систему начнут создавать путем запуска оборудования на орбиту. По словам экспертов, внедрение лазерной связи задержалось примерно на два года. Это можно было сделать и раньше, однако помешали всем известные проблемы, кризис, коронавирус и пр.



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