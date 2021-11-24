“Инопланетяне существуют”, “Принцесса Фиона”, “Гринч”. Молодая жена Петросяна в маске показала фото из ванной

“Мой зимний уход за лицом, телом и волосами в девяти фотографиях! Листайте!” – подписала она публикацию.

Подписчики оценили смелость и позитив Брухуновой, а ее образ в зеленой маске сравнили с зелеными мультгероями – принцессой Фионой и Гринчем.

“Все-таки, инопланетяне существуют, супер фотография”, – написала 11irina08.

“Гринч”, – прокомментировала natalijajunkmann.

“Ой, смело и нестандартно. Очень круто”, – отметила kamardinas.

“Принцесса Фиона”, – оставила свой коммент janesvettsova.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна.

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