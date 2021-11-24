 

“Инопланетяне существуют”, “Принцесса Фиона”, “Гринч”. Молодая жена Петросяна в маске показала фото из ванной

24.11.2021, 15:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мой зимний уход за лицом, телом и волосами в девяти фотографиях! Листайте!” – подписала она публикацию.

Подписчики оценили смелость и позитив Брухуновой, а ее образ в зеленой маске сравнили с зелеными мультгероями – принцессой Фионой и Гринчем.

“Все-таки, инопланетяне существуют, супер фотография”, – написала 11irina08.

“Гринч”, – прокомментировала natalijajunkmann.

“Ой, смело и нестандартно. Очень круто”, – отметила kamardinas.

“Принцесса Фиона”, – оставила свой коммент janesvettsova.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Песков раскрыл темы беседы Путина с главой ЦРУ

31.03 / “Укрзалізниця” тратит деньги неэффективно, после реформы они могут быть направлены на развитие – ALLRail

04.07 / Рогозин уточнил судьбу важного модуля для МКС

11.08 / Мясников высказался о российской вакцине от коронавируса

06.10 / Мишустин встретился с участниками финала чемпионата по программированию

24.07 / Драки армян и азербайджанцев в Москве. Число задержанных выросло до 25

13.05 / Солистку Go-A на второй репетиции “Евровидения 2021” заменила другая певица. Видео

24.06 / «Торнадо-С» и ТОС-2 впервые приняли участие в параде в Москве

04.01 / Independent – британские синоптики предупредили о возвращении «Зверя с востока»

15.10 / Украина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика