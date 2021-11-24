 

Зеленский во втором туре выборов президента проигрывает Разумкову – опрос

24.11.2021, 14:36, Новости дня
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Если бы первый тур выборов президента прошел в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 25,2% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Второе место занимает пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко, за которого намерены проголосовать 17,5% опрошенных.

Следом идут сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (10,9%), лидер “Батьківщини”, нардеп Юлия Тимошенко (9,4%), бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков (7,5%) и лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (5,2%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%. В частности, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман набрал бы 4,9% голосов.

Во втором туре выборов Зеленский победил бы Порошенко (54% против 46%) и Бойко (66,3% против 33,7%), однако проиграл бы Разумкову (49,6% против 50,4%).

Опрос проводился 11–17 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 человек методом интервью “лицом к лицу”. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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