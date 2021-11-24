Прокуратура начала проверку видео с избиением школьницы в Подмосковье

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24.11.2021, 14:26, Новости дня
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Прокуратура Московской области проверяет опубликованное в соцсетях видео о побоях, нанесенных школьнице в подмосковной Электростали, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьнице в Электростали», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Источник в правоохранительных органах заверил, что школьницу в Электростали избила сверстница, другая снимала и подстрекала к издевательствам, а рядом находилась третья девочка. На данный момент правоохранители опрашивают всех участников конфликта.

Уточняется, что проверку будет проводить прокуратура Электростали. Так, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего и будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

По информации пресс-службы подмосковного ГУ МВД, полиция также начала проверку. «Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего с участием несовершеннолетних в г.о. Электросталь. В социальных сетях размещено видео, на котором школьнице наносят телесные повреждения ее сверстницы… По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Новосибирске ученица отсудила у школы 15 тыс. рублей компенсации за моральный вред после драки в шестом классе. Она сама изучила законы и подала иск с требованием привлечь соответчиками всех причастных педагогов. Известно, что одноклассница сначала толкнула ее в спину, классный руководитель проигнорировала жалобы девочки. На следующий день одноклассница повалила девочку на пол, избила, сломала ей нос.

В мае в Барнауле 14-летняя девочка в сопровождении своих сверстниц в одном из заброшенных домов города избила и совершила сексуальное насилие над 11-летней школьницей. Все действия были засняты девочками на камеру телефона и отправлены матери пострадавшей ученицы. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело.   



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