Прокуратура начала проверку видео с избиением школьницы в Подмосковье

Прокуратура Московской области проверяет опубликованное в соцсетях видео о побоях, нанесенных школьнице в подмосковной Электростали, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьнице в Электростали», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Источник в правоохранительных органах заверил, что школьницу в Электростали избила сверстница, другая снимала и подстрекала к издевательствам, а рядом находилась третья девочка. На данный момент правоохранители опрашивают всех участников конфликта.

Уточняется, что проверку будет проводить прокуратура Электростали. Так, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего и будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

По информации пресс-службы подмосковного ГУ МВД, полиция также начала проверку. «Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего с участием несовершеннолетних в г.о. Электросталь. В социальных сетях размещено видео, на котором школьнице наносят телесные повреждения ее сверстницы… По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении пресс-службы.

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