Около миллиона украинцев не знают, что у них гепатит С – Ляшко

“В Украине около миллиона человек не знают о том, что у них гепатит С. Каждый третий ВИЧ-позитивный не знает о своем статусе. Из-за пандемии COVID-19 мы видим значительное снижение тестирований на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты”, – сказал министр.

По его словам, это снижает уровень выявления заболевших и отдаляет их от получения лечения.

“Препараты для лечения и ВИЧ-инфекции, и вирусных гепатитов закупаются за средства государственного бюджета, они есть в наличии и полностью бесплатны для украинцев”, – подчеркнул Ляшко.

Контекст:

Гепатит – заболевание печени воспалительного характера. Может вызвать цирроз и карциному. Вирусные гепатиты В и С являются причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами. Вакцины против гепатита С не существует. Гепатит В сейчас неизлечим, в то время как гепатит С излечим.

Центр общественного здоровья Миндрава в августе 2020 года сообщил, что в Украине около 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С и более 500 тыс. – гепатитом В. Каждый, кто подписал декларацию с семейным врачом, может бесплатно пройти быстрый тест на диагностирование вирусных гепатитов.

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