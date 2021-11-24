В НСЖУ осудили задержание журналистов в оккупированном Крыму

“Российская полиция Крыма повторила позорную практику задержания людей, которые приходят встречать освобожденных из-под ареста… Коллеги имели пресс-карты, а еще один вел видеосъемку с события. Это гражданские журналисты Энвер Алимов, Алим Сулейманов, Вилен Темерьянов, Длявер Ибрагимов, Симар Аблялилов. Своими действиями крымская полиция сознательно препятствовала журналистам в исполнении их профессиональных обязанностей. Задержанных увезли в три отдела полиции города Симферополя – Киевский, Центральный и Железнодорожный”, – отметил Томиленко.

Он подчеркнул, что НСЖУ солидарен с крымскотатарскими журналистами и возмущен незаконными действиями российских силовиков.

“Мы требуем от российских властей прекратить практику задержания участников мирных собраний, не допускать препятствования журналистам исполнению их профессиональных обязанностей”, – резюмировал Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4548959268522235

Контекст:

В оккупированном Крыму вечером 23 ноября российская полиция задержала всех, кто встречал адвоката Эдема Семедляева, вышедшего из симферопольского СИЗО, где он провел 12 дней административного ареста. По данным “Крым.Реалии”, задержан 31 человек, в том числе 10 женщин.

Эдем Семедляев – один из крымских адвокатов, защищающий крымскотатарских и украинских активистов и принимающий участие в политических судебных процессах. В 2005 году он закончил Таврический национальный университет имени Вернадского, а летом 2016 года начал адвокатскую практику. До этого несколько лет участвовал в судах как защитник без адвокатского статуса.

Он защищал и продолжает защищать обвиняемых в нескольких делах об участии в “Хизб ут-Тахрир” – “третьей бахчисарайской группе”, “красногвардейской группе”, “второй симферопольской группе” и других. Семедляев координировал крымскую группу защиты украинских моряков, задержанных российскими пограничниками у берегов полуострова осенью 2018 года.

11 ноября 2021 года подконтрольный России “Центральный районный суд Симферополя” незаконно назначил Семедляеву административное наказание в виде 12 суток ареста и 4 тыс. руб. (около 1,5 тыс. грн) штрафа. 23 ноября истек срок его пребывания в спецприемнике.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

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