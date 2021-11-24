 

Стало известно имя нового канцлера Германии

24.11.2021, 13:42, Новости дня
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Соглашение было заключено после почти двух месяцев интенсивных переговоров, что, по оценке Bloomberg, “быстро по немецким стандартам, особенно с учетом политических различий”. 

Подробности коалиционного соглашения Шольц и лидеры двух других партий обещают озвучить сегодня на пресс-конференции в Берлине.

Олаф Шольц – нынешний вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга.

Bloomberg также получил из своих источников предварительный список должностей в новом кабинете министров. Согласно ему, министром финансов станет глава СДП Кристиан Линднер, первой женщиной – министром иностранных дел Германии – одна из лидеров “Зеленых” Анналена Баербок, а сопредседатель “Зеленых” Роберт Хабек – “суперминистром”, контролирующим экономику и политику в области климата и энергетики.

Контекст:

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

“Немецкая волна” сообщала, что больше всего голосов (25,7%) получила СДПГ. Второе место с 24,1% голосов занял блок партий “Христианско-демократический союз” и “Христианско-социальный союз”. На третьем месте  – “Зеленые” (14,8%), а на четвертом –Социал-демократическая партия (11,5%). Всего в Бундестаг прошли восемь партий, включая Союз южношлезвигских избирателей, который был освобожден от пятипроцентного барьера как партия датского и фризского меньшинств, и получил одно место в парламенте. 

Нынешний канцлер Ангела Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил ее продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера Германии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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