Лысаков оценил идею наказывать блогеров-лихачей по видеороликам

Хулиганов на дороге нужно показательно наказывать, особенно если они снимают свое нарушение на камеру и выкладывают в соцсети, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя соответствующую инициативу Совфеда.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что видеоролики с гонками по улицам, снятые блогерами а затем выложенные в Сеть, будут считаться доказательством их правонарушений, передают РИА «Новости».

«Я уже давно высказывал мысль о том, что Госавтоинспекции желательно было бы создать подразделение, которое отслеживает социальные сети и таким образом собирает информацию, выкладываемую самими блогерами с целью похвастаться своими «подвигами», и дальше работать по нарушителям персонально. Таких хулиганов на дороге нужно показательно наказывать», – говорит Лысаков.

Он подчеркнул, что если на видеоролике видно грубое нарушение скоростного режима или езда по тротуарам, лестницам и так далее, а также возможно идентифицировать автора (его аккаунт, лицо на видео), то это достаточная показательная база для того, чтобы привлечь его к административной ответственности. Никаких технических проблем собеседник не видит. Более того, он не считает наличие геолокации на видеоролике обязательным фактором.

«Блогеры выкладывают в Сеть свои «подвиги», когда грубо нарушают ПДД. То есть, речь не о каких-то мелких нарушениях, а о прямом хулиганстве на дорогах. Кто им разрешает превышать скорость на дороге, даже если нет других участников движения или дороги перекрыты? Это не имеет значения. Есть скоростные ограничения, их нужно соблюдать. За нарушение – наказывать», – заключил депутат.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев предложил граждан, которые неоднократно нарушали правила дорожного движения, в том числе занимались хулиганством и лихачили на дорогах, наказывать сроком до пяти лет лишения свободы.