 

Гончаренко: Читаю книгу американского расследователя Casey Michel. Коломойский провернул самое большое в истории США отмывание денег

24.11.2021, 12:50, Новости дня
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Коломойский, приведший к власти Зеленского, провернул самое большое в истории США отмывание денег.

Читаю книгу американского расследователя Casey Michel. Украинцам есть кем гордиться. По подсчетам автора, именно украинский олигарх и бизнес-партнер Зеленского стал крупнейшим аферистом по объему отмытых денег в Соединенных Штатах. Даже такие медийные личности, как сын нефтяного диктатора Экватериальной Гвинеи Теодорино Нгема Обианг, не стояли рядом с нашим.

Более того, об этом человеке, имеющем ключи от Банковой, лично проинформирован президент США. И хотя автор скептичен по поводу достаточности усилий американского правосудия в расследовании преступлений Коломойского, эта книга точно привлечет внимание к нашему общему герою.

Все украденные деньги, которые Коломойский отмывал, – это наши с вами деньги. Украдены на схемах “ПриватБанка” и множестве схем на государственных и полугосударственных компаниях.

Кстати, в ближайшее время соберу и опубликую подробную информацию о самой масштабной афере, которую готовят у Зеленского в пользу Коломойского. Масштаб и дерзость этого дерибана вас шокируют.

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Источник: Олексій Гончаренко / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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