 

В РФ появился новый вид «пенсионного» мошенничества

24.11.2021, 12:10, Новости дня
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Россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений, говорится в материалах Общероссийского народного фронта.

«В среду, 24 ноября, волонтеры проекта платформы Народного фронта «Мошеловка» стали получать электронные письма с уведомлением о возврате пенсионных накоплений. Позже на платформу «Мошеловка» стали поступать многочисленные сигналы о получении таких писем от граждан из всех уголков страны. Количество сообщений постоянно увеличивается», – передает РИА «Новости» текст материалов ОНФ.

Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – «Службы фин. мониторинга». Ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, они обещают возврат неких «страховых накоплений». Якобы в автоматическом режиме перевод не прошел, и теперь нужно завершить его оформление онлайн.

В письмо встроена кнопка «Оформить возврат» и указан «уникальный номер перевода». В конце – предложение обратиться в многофункциональный центр, если с онлайн-оформлением возникают проблемы. Упоминание госорганизации повышает доверие пользователей к письму. Если абонент кликнет на кнопку, он окажется на фишинговом сайте, который попросит ввести данные карты. Вместо ожидаемого перевода средств человек лишится денег, указали эксперты.

Кроме того, при соблюдении алгоритма, предлагаемого в рассылке, абонентам предлагается оплатить комиссию за возврат средств в размере 459 рубле на сайте с подключенным SSL-сертификатом. «Судя по масштабности рассылки, мы полагаем, что многие беспечные граждане, получившие эти письма, оплатят комиссии и потеряют свои данные, пытаясь получить этот возврат», – сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По данным ОНФ, все письма приходят с электронных адресов «Яндекса». «Также по ссылке открываются «Яндекс.Формы» с полями для заполнения. Хотя мы не исключаем, что в этой атаке будут задействованы и другие сервисы. Само оформление письма, отсылка к «службе фин. мониторинга», и указание имени сотрудника без должности говорит о том, что это мошенническая атака», – сообщила Лазарева.

По ее словам, команда «Мошеловки» уведомила «Яндекс» о выявленной атаке, сотрудники компании уже работают над решением этой проблемы.

Ранее эксперт описал новую схему обмана пользователей сервисов объявлений.



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