 

“Животик есть”, “Желаю ей доченьку”. 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот

24.11.2021, 11:56, Новости дня
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“Странно читать комментарии и предположения в предыдущем посту, что я выходила на сцену в свитере и лосинах. Я выступала на 25-летии канала “Муз-ТВ” в платье, у которого тоже есть история. Этому платью 12 лет (без одного месяца). Его специально создали для шоу “Лед и пламень” в 2010 году, где я выступала вместе с олимпийским чемпионом Максимом Марининым. Горжусь и партнером, и тем, что влезла в платье спустя столько лет”, – написала она.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Подписчики заметили округлившийся живот исполнительницы.

“Как акцентирует живот! Зачем?” – спросила irinalimi.

“Животик есть маленький. Надо убрать”, – отметила oksanasiurko.

“Хоть бы она была беременяшкой! Желаю ей доченьку, такую же красотку, как сама Наташа!” – написала irmagogaeva1974.

В предыдущем посте, который упоминала Подольская, она запечатлена за кулисами Кремлевского дворца.

“Вчера праздновали 25-летие канала “Муз-ТВ” в Кремле”, – рассказала она.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Контекст:

Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.

Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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