В Украине увеличивается процент госпитализированных с COVID-19 среди вакцинированных – данные Минздрава

“В Украине за период с 1 августа по 31 октября 2021 года 94,3% госпитализированных больных, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, не прошли полный курс вакцинации. 96,5% умерших от осложнений COVID-19 за этот период не получили двух доз антиковидной вакцины”, – говорится в сообщении за 16 ноября.

24 ноября Минздрав опубликовал в Facebook последние данные о вакцинации госпитализированных с COVID-19.

“88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины”, – пишет ведомство.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2004416359721459

Таким образом, доля госпитализированных украинцев с прививками от коронавируса возросла с 5,7% до 11,8%.

По данным Минздрава, на сегодня в Украине в больницах для пациентов с COVID-19 находятся 62,5 человека на 100 тыс. населения.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 24 ноября в Украине сделали более 23 млн прививок от COVID-19, обе дозы вакцины получили 10,2 млн человек.

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