 

“Бубенчики простудишь!”, “Не нужно рассказывать, что никто сейчас не увеличивал фото”. Dantes раздвинул ноги в трусах, не прилегающих к телу

24.11.2021, 11:56, Новости дня
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Певец позировал, согнув скрещенные ноги и разведя колени в стороны.

“Верните лето! Обожаю день, когда идет первый снег! Всегда, всегда к нему не готовы! Водители не ожидали в конце ноября зиму и поэтому до сих пор на летней, пешеходы тоже че-то прогноз не посмотрели и вышли в кедах, ну как обычно. Для меня этот день самый веселый. Я сейчас сразу включил Mariah Carey – All I Want For Christmas It’s you, начинаю дико танцевать и петь”, – написал он.

Dantes признался, что по случаю первого снега выпил вермут, очистил мандарин, чтобы витал аромат, и разогрел в духовке мясо в горшочке.

“Надя, едь скорее домой”, – обратился он к жене и коллеге Наде Дорофеевой (Dorofeeva).

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

“Вставай! Бубенчики простудишь!” – призвала подписчица elmiraseleznyeva.

“На холодном не сидишь с лицом аристократа. Теперь тебе тридцать, у тебя одна простата”, – написал строчку из песни Dantes “Теперь тебе 30” dima_turyan.

“И не нужно рассказывать, что никто сейчас не увеличивал фото. Будьте честными хоть раз!” – попросил voronov.dmytro.

Контекст:

Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes)  начинал карьеру в дуэте “Дантес & Олейник”. С 2015 года выступает сольно.

В 2021году он выпустил альбом “Твоя любимая музыка”.

Он женился на Наде Дорофеевой (Dorofeeva) 8 июля 2015 года. Детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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