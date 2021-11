Видеоработа Таню Муиньо номинирована на “Грэмми”. Среди конкурентов – клипы на треки Леди Гаги, Билли Айлиш и Джастина Бибера

На победу в этой категории также претендуют клипы:

австралийской группы AC/DC на песню Shot In The Dark;

американского певца Джона Батиста на трек Freedom;

американских исполнителей Леди Гаги и Тони Беннета I Get A Kick Out Of You;

канадского певца Джастина Бибера на песню Peaches;

американской певицы Билли Айлиш на композицию Happier Than Ever;

американской артистки Оливии Родриго на трек Good 4 U.

Имена победителей 64-й премии “Грэмми” будут названы 31 января 2022 года. Церемония состоится в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов, представленных в 86-ти категориях, опубликован на сайте премии.

ВИДЕОВидео: Lil Nas X / YouTube

Контекст:

Таню Муиньо – украинский клипмейкер и режиссер. Она снимает клипы как для украинских знаменитостей, среди которых Monatik, Настя Каменских, Michelle Andrade, так и для зарубежных звезд – Cardi B, Кэти Перри и других.

13 сентября 2021 года видеоработа на песню Montero (Call Me By Your Name) победила в главной номинации “Лучшее видео года” премии MTV Video Music Awards 2021, а 15 ноября получила приз в номинации “Лучшее видео” на MTV Europe Music Awards (MTV EMA).

5 ноября 2021 года Муиньо стала победителем премии UK Music Video Awards в номинации “Лучший режиссер”.

