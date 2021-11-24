 

Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов

24.11.2021, 11:16, Новости дня
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Киев объявил о начале спецоперации на границе Украины с Белоруссией, которая призвана не допустить миграционного кризиса, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны.

«На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция «Полесье». Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как подчеркнул первый замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко, угроза распространения кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется.

Руководить операцией для оперативного обмена информацией будут межведомственные координационные штабы и координационные группы управления. Кордон будут контролировать увеличенные пограничные наряды, параллельно власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва групп нелегалов. Во время операции для патрулирования и мониторинга будут применять авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.

Ранее в среду глава национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что учения силовых структур Украины пройдут в ближайшее время в граничащих с Белоруссией регионах.



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