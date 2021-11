Dior оправдался перед Китаем за скандальное фото

Французский дом высокой моды Christian Dior заявил, что «с уважением относится к чувствам китайского народа», после того, как одна из фотографий, показанная в рамках выставки Dior в Шанхае, вызвала возмущение жителей Китая.

Ранее в Шанхае открылась выставка Christian Dior под названием Lady Dior, в рамках которой была организована фотоэкспозиция. Одна из фотографий – портрет азиатской девушки, держащей сумку, который и послужил причиной возмущения жителей Китая. По мнению жителей Китая, фотография выставляла китайских женщин «в плохом свете».

Как отмечается в сообщении дома моды, опубликованном в официальном аккаунте в соцсети Weibo, когда в отношении фотографии в Сети появилась критика со стороны общественности, Dior «сразу же придал этому большое значение и сразу же удалил соответствующую фотографию на официальном сайте Dior, также работа была снята с выставки».

«Dior, как и всегда, с уважением относится к чувствам китайского народа, строго соблюдает китайское законодательство и сотрудничает с соответствующими департаментами в целях проверки и одобрения всех публично выставляемых работ. Если был допущен какой-либо промах, мы всегда готовы выслушать замечания, а затем своевременно исправить ошибку. Искренние намерения Dior в отношении китайского общества и потребителей непоколебимы», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Dior finally explained controversial spooky-eye-Asian-woman photo by photographer Chen Man displayed at its exhibition in Shanghai 11 days after the photo stirred controversy, but Chinese netizens do not buy it.https://t.co/8ZL8aYZtdn

— Global Times (@globaltimesnews) November 23, 2021

На прошлой неделе китайское издание Beijing Daily выпустило статью с заголовком «Так выглядят китайские женщины? Западные люксовые бренды снова взялись за старое…». «На фотографии изображена модель с маленькими прищуренными глазами, иссиня-черными тенями, мрачным веснушчатым лицом, жирными волосами и при этом еще в одеяниях времен династии Цин», – пишет издание.

Газета China Women’s News в статье, посвященной упомянутой фотографии, написала, что выставка в очередной раз продемонстрировала «эстетическое и культурное высокомерие и предубеждение со стороны некоторых западных брендов», а также намерение «исказить китайскую культуру».

После того, как СМИ написали о фотографии, в китайском интернет-пространстве тоже возник резонанс: «это зомби из времен династии Цин?», «неужели китаянки выглядят так в глазах люксовых брендов?», «в этом нет никакой красоты», «искусство может быть непопулярным, но не злым», «стандартное изображение китайцев через «западный» объектив».

Китай известен своей болезненной реакцией на любую критику в адрес страны, а также на «неподобающее изображение» Китая и его жителей со стороны западных брендов.

Ранее модный дом Dolce&Gabbana оказался в центре скандала после того, как в ноябре была показана реклама, в которой китайская модель пытается есть пиццу, спагетти и канноли, используя палочки. Ее неудачные попытки комментирует голос за кадром.

Прозвучавшие фразы многие китайские интернет-пользователи сочли унизительными и даже расистскими.

После этого модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения, в том числе на китайском языке.

На фоне скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда. Кроме того, о разрыве отношений объявили целый ряд известных китайских деятелей шоу-бизнеса, которые сочли расистским опубликованное брендом видео. Среди них – посол Dolce&Gabbana в Китае известный певец и актер Ван Цзюнькай.

Также многие китайские знаменитости, а также модельные агентства, которые должны были участвовать в грандиозном шоу в Шанхае 21 ноября, отказались от него.

Китайская модель Цзо Е из рекламы итальянского бренда Dolce&Gabbana, которую назвали расисткой, спустя два месяца после публикации ролика принесла извинения, завив, что не собиралась проявлять неуважение к соотечественникам.