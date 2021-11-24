ЕР поддержала открытое письмо врачей к противникам вакцинации

Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.

«Безусловно, я поддерживаю письмо врачей. По поводу недоверия российским вакцинам можно дискутировать, только вот наши ученые и вирусологические институты, на базе которых создают вакцины, с советских времен считаются лучшими в мире», – сказал РИА «Новости» Кастюкевич.

По его словам, у россиян есть все, для того, чтобы совместно выработать коллективный иммунитет от COVID-19. «Вакцины «в ассортименте», любой из которых можно привиться и необходимые условия для прохождения вакцинации. А, ценой дальнейшей прокрастинации, неверия или еще каких-то мало внятных причин, обязательно станут чьи-то жизни», – добавил он.

Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса.

Актер и телеведущий Оскар Кучера в ответ заявил, что авторы письма «попутали понятия» ради борьбы с коронавирусом, игнорируя другие более тяжелые болезни.