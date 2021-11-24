 

“Это так сексуально”, ” Вау, какая”. “Мисс Украина Вселенная 2020” Ястремская вышла на балкон в кружевном белье

24.11.2021, 11:02, Новости дня
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Ястремская позировала в кадре спиной к объективу,. сидя на тонкой перегородке.

“Вау, какая ты нежная”, – оценили фото ее поклонники.

“Ого, это так сексуально”, – написали фолловеры.

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Публикация от Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

Контекст:

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса национальный конкурс “Мисс Украина Вселенная 2020” не состоялся. Глава конкурса Анна Филимонова и оргкомитет “Мисс Украина Вселенная” сообщили, что представлять Украину на конкурсе “Мисс Вселенная” в 2021 году будет Елизавета Ястремская. В 2019 году на конкурсе “Мисс Украина Вселенная” она получила титул первой вице-мисс. 

Победительницей конкурса стала представительница Мексики Андреа Меза. В конкурсе принимали участие 74 конкурсантки – Ястремская не попала в топ-21. Второе место заняла конкурсантка из Бразилии Джулиа Гама, а третье место присуждено представительнице Перу Янике Масете Дель Кастильо.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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