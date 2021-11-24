 

В США увеличилось число жертв и пострадавших от наезда на рождественскую процессию, умер восьмилетний мальчик

24.11.2021, 11:02, Новости дня
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Агентство пишет, что Спаркс умер “первым из многих раненых детей”. На параде он шел со своим 12-летним братом Такером, который также пострадал в результате наезда, но уже покинул медучреждение.

В результате наезда скончались также пять человек в возрасте от 52 лет до 81 года.

Также увеличилось число пострадавших. Ранее сообщалось о 48 таких людях, сейчас известно о 62-х.

Среди пострадавших есть несколько детей, которые находятся в критическом состоянии.

Контекст:

Вечером 21 ноября в американском городе Вокеша, штат Висконсин, автомобиль въехал в рождественский парад. В тот же вечер водителя – 39-летнего Даррелла Эдварда Брукса–младшего – арестовали, во время задержания полиция открывала по нему огонь.

Причины его действий до конца неизвестны, но полицейские считают, что он действовал преднамеренно. При этом полиция исключает теракт.

Незадолго до наезда правоохранители получили жалобу на домашнее насилие с участием Брукса–младшего.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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