 

В Украине сделали более 23 млн прививок от COVID-19

24.11.2021, 10:08, Новости дня
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“За сутки 23 ноября […] 286 121 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека. […] С начала кампании по вакцинации привито 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. В общей сложности сделано 23 225 814 прививок”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2004416359721459

По данным Минздрава, больше всего прививок за все время сделали в стране вакциной от Pfizer – 5 464 288.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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