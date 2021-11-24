 

В США запустили ракету с зондом для проверки системы защиты Земли

24.11.2021, 9:28, Новости дня
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Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test – «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида»), который призван испытать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов, стартовала в США.

Запуск ракеты состоялся с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии во вторник в 22.21 по местному времени (09.21 мск, 24 ноября). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает ТАСС.

DART должен будет отделиться от ракеты и достичь двойного астероида Дидим-Диморф осенью 2022 года. Двойной астероид Дидим-Диморф обращается по орбите вокруг Солнца и в настоящее время не представляет угрозы для нашей планеты, хотя периодически и приближается к Земле. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику.

Напомним, в октябре газета The Washington Post сообщила, что НАСА впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов, сообщает.



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