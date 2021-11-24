 

16 поездов, которые едут через Харьков, поменяют раписание – “Укрзалізниця”

24.11.2021, 9:14, Новости дня
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Изменения будут действовать с 15 по 20 декабря и коснутся 16 поездов, проходящих через Харьков. Поменяется время отправления поездов, возможны задержки в пути до 30 минут.

“Это будет отражено в расписаниях, системе продаж и непосредственно в билетах с 24 ноября”, – отметили в релизе.

Для рейсов № 142/141-114/113 Львов – Бахмут и № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка в обоих направлениях на указанный период будет изменен маршрут в объезд Харькова.

“С 15 по 20 декабря из рейса Львов – Бахмут – Львов будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков, а добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая. А с маршрута Ивано-Франковск – Константиновка – Ивано-Франковск будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков, а добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая”, – рассказали в  “Укрзалізниці”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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