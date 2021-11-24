Совфед поддержал штрафы за рекламу поддельных сертификатов о вакцинации

Совет Федерации поддержит законопроект о введении штрафов в размере до 5 млн рублей для СМИ за размещение информации о торговле поддельными справками и сертификатами о вакцинации, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Поддержим. В условиях пандемии подобные правонарушения имеют повышенную общественную опасность», – передает РИА «Новости» слова Клишаса.

Минздрав ранее предложил установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами – штрафы составят до 1 млн рублей, за повторное нарушение – до 5 млн, соответствующий проект документа был опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о блокировке ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации.