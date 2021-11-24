 

В отношении Украины Путин может действовать не совсем логично – Вершбоу

24.11.2021, 8:24, Новости дня
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“Путин может чувствовать, что должен пойти на больший риск, чтобы не допустить успеха Украины в ее попытках присоединиться к Западу. И поскольку речь идет о господине Путине, его наследии и его имидже как собирателя русских земель, он может прибегнуть к действиям, которые с нашей точки зрения кажутся не совсем логичными”, – сказал он.

Чтобы не допустить перехода главой Кремля “красных линий”, администрации президента США нужно проявить большую решительность, считает экс-замгенсека НАТО.

“Несмотря на усилия президента [США Джо] Байдена еще в июне и после этого для достижения более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, похоже, Россия предпочитает быть еще провокационнее, чем когда-либо”, – объяснил Вершбоу.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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