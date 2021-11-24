 

Кива живет в трехэтажном доме, который не упоминается в его декларации – Bihus.info

24.11.2021, 8:24, Новости дня
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В расследовании говорится, что именно в этом доме Государственное бюро расследований проводило 16 ноября обыски в связи с размещением нардепом видео с автоматом, и именно эту недвижимость называют жильем Кивы и сам Кива, и его коллега по парламентской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович.

По данным Bihus.info, Кива живет в трехэтажном доме на восемь комнат общей площадью 420 м².

“В марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн или долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц”, – пишут журналисты.

Они подчеркнули, что на просьбу Bihus.Info объяснить, кому принадлежит здание в Козине, Кива “в грубой форме отказался от комментариев”.

В декларации Кивы за 2020 год из недвижимости указаны только земельный участок (1480 м²) в Сосновке Полтавской области и зарегистрированная на дочь политика Екатерину квартира площадью 49,1 м² в Киеве.

Контекст:

Кива – уроженец Полтавы, в свое время был советником на тот момент министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

В 2014 году состоял в “Правом секторе”, в 2017 году объявил, что стал главой Социалистической партии Украины.

На внеочередных выборах в Верховную Раду летом 2019 года был избран народным депутатом как №34 в списке ОПЗЖ.

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Видео: BIHUS info / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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