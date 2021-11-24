 

Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к Армении

24.11.2021, 6:00, Новости дня
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Заявления Баку о так называемом Зангезурском коридоре означают, что у Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Азербайджан своими действиями показывает, что у Баку есть территориальные претензии к Армении. Что означает Зангезурский коридор или Восточный Зангезур? Кто придумывает эти термины? Мы заявляли и продолжаем заявлять – мы не будем обсуждать вопросы в коридорной логике», – приводит слова Пашиняна ТАСС.

Армянский премьер затронул также и вопрос азербайджанских анклавов, отметив, что их существование на армянской территории подлежит юридическому рассмотрению. «Азербайджан постоянно пытается поднять вопрос анклавов, в том числе и 9 ноября, и я об этом говорил. Наша позиция следующая. Необходимо понять, анклав – это просто рисунок на карте или юридически оформленная территория. Мы знаем случаи, когда колхозы обменивались территориями. Есть ли у таких обменов юридическая основа? Мы серьезно изучили и продолжаем изучать этот вопрос», – сказал он.

При этом Пашинян подчеркнул, что Армения и Азербайджан могут подписать только документ о создании комиссии по демаркации и делимитации границы. «Я так понимаю из вопросов, что создалось впечатление о подписании документа о результатах демаркации и делимитации. Ничего подобного. Единственный документ, который потенциально может быть подписан, будет о том, что Армения и Азербайджан создадут комиссию по демаркации и делимитации», – сказал Пашинян. По его словам, вопросы делимитации и демаркации будут решены на основе работы этой комиссии.

Накануне Пашинян исключил выход Армении из ОДКБ, призвав организацию активнее принимать участие в обеспечении безопасности в регионе. В прошлую пятницу Минобороны Армении заявило о шести погибших в ходе боев на границе с Азербайджаном. В прошлую среду в Баку заявляли о семи погибших в боях на границе с Арменией.

Азербайджан неоднократно заявлял о желании создать так называемый Зангезурский коридор, который прошел бы по территории Сюникской области Армении и соединил бы Нахичевань с основной частью страны. Там планируется построить автомобильную и железную дороги. Помимо прочего это позволит связать Турцию с Нахичеванью, Азербайджаном и странами Центральной Азии через Каспийское море. При этом в Ереване настаивают, что трехстороннее заявление от 9 ноября, которое положило конец боевым действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осени прошлого года, не подразумевает открытие такого коридора, и отказываются обсуждать подобный проект.



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