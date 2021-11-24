Аксенов пригласил президента Болгарии, называвшего Крым “российским”, посетить полуостров

Об этом глава оккупационной власти написал 23 ноября в Facebook по итогам встречи с представителем болгарской общины Крыма Иваном Абажером.

“Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым. Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады видеть болгарских гостей на крымской земле. Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей. И, конечно, лично убедиться в том, что никакой “аннексии” не было и нет, а есть свободный выбор свободных людей. И этот выбор – Россия”, – написал Аксенов.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1995577160615733

Абажер 20 ноября заявлял, что Радев получил приглашение посетить оккупированный полуостров, сообщало “РИА Новости”.

22 ноября депутат Верховной Рады Украины от фракции “Европейская солидарность”, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в комментарии “Крым.Реалии” высказывал сомнения в том, что Радев примет приглашение, которое, как подчеркнул парламентарий, является российской пропагандой.

“Абажер не представляет этнических болгар Крымского полуострова, а только оккупационную администрацию в Крыму. Болгария остается членом НАТО и ЕС, и вряд ли господину Радеву удастся изменить внешний курс страны”, – сказал Чийгоз.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

США, Евросоюз и другие страны в 2014 году из-за оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины ввели против России санкции, которые неоднократно продлевали.

18 ноября 2021 года во время дебатов перед вторым туром президентских выборов Радев, баллотирующийся на второй срок заявил, что санкции, которые ввели против России из-за оккупации Крыма, неэффективны. На уточняющий вопрос, чей Крым, Радев ответил: “Он сейчас российский, да?”

19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии из-за высказываний Радева. Посол заверил украинских дипломатов, что позиция Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части ее территории, не изменилась.

В тот же день президент Болгарии повторил свое заявление, отметив, что аннексия Крыма является нарушением международного права, но “на данный момент Крым является российским”. Также Радев добавил, что “драмы нет”.

“Я расскажу Румену Радеву, что такое драма. Это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей”, – ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Своими заявлениями Радев подыграл российской пропаганде и нанес удар отношениям Киева и Софии, заявил глава МИД.

22 ноября на слова Радева отреагировало посольство США в Болгарии. “Соединенные Штаты, G7, Европейский союз и НАТО всегда были ясны и едины в своей позиции, что, несмотря на попытку аннексии Россией и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским. За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность [заявлениями Радева] болгарским властям как в Вашингтоне, так и в Софии”, – сказано в сообщении.

В тот же день администрация Радева выпустила разъяснение его слов о Крыме. Полуостров “с правовой точки зрения принадлежит Украине”, но “в настоящее время” Крым находится под контролем России”, заявили там и напомнили, что Радев неоднократно подчеркивал: аннексия Крыма является нарушением международного права.

На выборах Радев победил.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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