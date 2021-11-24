Американцы создали микрокомпьютеры для вживления в кости пациентов

Из американского университета в штате Аризона сообщают, что ученым удалось разработать специальный микрокомпьютер, который можно вживлять прямо в кость человека и управлять им по беспроводной связи.

Такие приборы можно использовать для постоянного мониторинга состояния тканей организма, поясняют ученые.

Главное преимущество новый устройств состоит в том, что они не требуют внешних источников питания. Это значит, что процесс микрокомпьютеры для вживления в кости пациентов можно сделать только один раз, и больше никаких хирургических вмешательств не понадобится. Но прежде, чем внедрять свою разработку в реальную практику, ученые обязаны еще провести полный цикл испытаний и сертификацию.