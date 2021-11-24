 

ЕК предложила бороться с использованием мигрантов в политических целях

24.11.2021, 2:24, Новости дня
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Еврокомиссия предлагает создать правовую базу в Евросоюзе для противодействия использованию мигрантов в политических целях.

«В рамках единого ответа Европейского союза на инструментализацию мигрантов властями Белоруссии Еврокомиссия и верховный представитель по внешней политике предлагают меры по предотвращению и ограничению деятельности транспортных операторов, вовлеченных или способствующих контрабанде мигрантов», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

В ЕК подчеркнули необходимость «обеспечить наличие в ЕС соответствующих инструментов для борьбы с инструментализацией людей в политических целях».

«Комиссия предлагает новую правовую основу, позволяющую ЕС принимать адресные меры в отношении транспортных операторов любого вида транспорта (наземного, воздушного, морского, водного), которые участвуют в незаконной перевозке людей в ЕС», – указывается в документе.

В частности, предлагается предусмотреть ограничение деятельности, приостановку лицензий и разрешений на дозаправку, техоблсуживание, остановки, транзит и пролет над территорией ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит 3,5 млн евро на то, чтобы поддержать добровольное возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны.

Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.



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