Названа дата возвращения в Россию ученых с арестованного в Дании судна

Российские ученые, работавшие на научно-исследовательском судне «Академик Иоффе», которое арестовали в Дании, вернутся в Калининград 24 ноября, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

«На борт научно-исследовательского судна (НИС) «Академик Николай Страхов» перемещена научная группа в полном составе (23 человека) и частично члены экипажа (11 человек). Перемещение прошло успешно, в настоящий момент «Академик Николай Страхов» направляется в Калининград», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что ученые и команда чувствуют себя хорошо, они обеспечены всем необходимым. Прибытие судна запланировано на 7.00 24 ноября.

Ранее посольство РФ в Дании сообщало, что 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген было арестовано судно «Академик Иоффе», изъяты судовые документы. Арестовали судно по иску третьей стороны.

Сообщалось, что иск, на основании которого задержали судно, подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. В Минобрнауке РФ создали специальную комиссию, которая проверит инцидент с задержанием.