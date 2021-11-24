 

CNN – США обдумывают отправку дополнительных вооружений Украине на случай «российского вторжения»

24.11.2021, 1:20, Новости дня
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Как рассказали CNN осведомлённые источники, в администрации Джо Байдена идут обсуждения по поводу отправки на Украину военных советников и дополнительного снаряжения и техники на случай «нападения России». Так, среди прочего звучат предложения передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, миномёты, переносные ЗРК Stinger и приобретённые у Москвы вертолёты Ми-17, которые изначально предназначались афганцам.


Reuters

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает перспективу отправки на Украину военных советников и нового военного снаряжения, включая вооружения, пишет CNN со ссылкой на свои осведомлённые источники. Как напоминает канал, поводом для таких обсуждений послужило наращивание российских войск у границ с Украиной, на фоне которого американские чиновники готовят союзников к возможности «нового вторжения».*

 

В Киеве официальные лица уже предупреждают, что РФ может напасть на Украину в январе 2022 года. Тем временем, как утверждают источники CNN, в американской администрации звучат предложения направить в помощь украинцам оружие смертельного поражения, включая новые противотанковые ракетные комплексы Javelin и миномёты. Также в США говорят о возможной передаче Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а Пентагон предлагает направить партнёрам технику, которая должна была быть отправлена в Афганистан. Среди такой техники — вертолёты Ми-17 российского производства, которые изначально были закуплены для афганцев, а после вывода американских войск из страны в августе оказались без определённого назначения. 

 

Однако некоторые в администрации предупреждают, что подобный шаг РФ может воспринять как серьёзное обострение. По словам источников канала, критики инициативы допускают вариант направить в регион военных советников, но пока неясно, поедет ли кто-то непосредственно на Украину. 

 

В комментарии CNN отставной подполковник американских войск Седрик Лейтон отметил, что противотанковые системы Javelin «достаточно эффективны против танков Т-80, которые русские сейчас используют в своих манёврах против Украины». При этом Лейтон подчеркнул, что любая дополнительная помощь Киеву со стороны США может «ещё сильнее обострить напряжённость» с Москвой. 

 

Как обращает внимание канал, помимо военной помощи Украине, американские официальные лица обсуждают с европейскими союзниками перспективу введения новых санкций на случай «российского вторжения». Кроме того, законодатели в США подумывают прописать очередные санкции из-за потенциального обострения ситуации на Украине, а также, по настоянию Киева, в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» в Законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2022 год. 

 

Отвечая на вопрос о российской военной активности у границ с Украиной, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что администрация обеспокоена ситуацией и в последние недели «активно взаимодействует с европейскими союзниками и партнёрами», в том числе с Киевом. Также Псаки добавила, что США обсудили с российской стороной вопрос «Украины и российско-американских отношений в целом». В понедельник 22 ноября глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли провёл телефонную беседу с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным. 

 

По мнению CNN, вся эта деятельность США говорит о том, насколько серьёзно администрация Байдена и конгресс воспринимают возможность «второго вторжения РФ менее чем за десять лет на Украину, стратегического союзника» Америки. И на этот раз американские власти «решительно настроены не допустить, чтобы российская военная операция застала их врасплох», как это было в 2014 году при администрации Барака Обамы. 

 

«Мы обеспокоены тем, что РФ может сделать серьёзную ошибку, попытавшись воспроизвести то, что она сделала в 2014 году, когда она собрала силы на границе и перешла на территорию суверенной Украины, ложно заявив, что её спровоцировали», — заявил на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен. Служба внешней разведки РФ предположения американцев опровергла. В понедельник 22 ноября руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов заявил: «По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнёров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину». 

 

По информации CNN, США уже на протяжении нескольких недель делятся разведданными «о необычных передвижениях российских войск близ украинской границы» с союзниками НАТО и европейскими партнёрами. Как рассказывают источники канала, «по уровню обеспокоенности и специфичности эти брифинги заходят куда дальше, чем все прошлые». 

 

И всё-таки, как подчёркивают в США, основные планы РФ остаются загадкой. «Нет никаких бесспорных доказательств или явных факторов, которые указывали бы на намерения Путина», — заявил CNN неизвестный сотрудник одного из оборонных ведомств. Вполне возможно, что все эти манёвры Москвы — попытка посеять неразбериху и заставить Запад пойти на уступки, а не подготовка к нападению, добавляет канал. 

 

Тем не менее США по-прежнему предупреждают о возможном «худшем сценарии развития событий», в котором Москва попытается организовать смену режима в Киеве, желая воспрепятствовать сближению Украины с Западом и НАТО. «Эту цель не реализовать, оторвав ещё один кусок восточной Донецкой области. Для этого нужно что-то помасштабнее. Если это и есть цель Путина, её не достичь чем-то несущественным», — прокомментировал источник CNN, знакомый с разведданными. 

* Примечание ИноТВ: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооружённых сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами».



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