 

Футболисты «Зенита» гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы

24.11.2021, 1:12, Новости дня
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Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграл вничью со шведским «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. У «Мальме» отличился Серен Риекс (28-я минута). В составе «Зенита» гол с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90+2), одиннадцатиметровый был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 51-й минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти. На 61-й минуте гол Дзюбы был отменен из-за офсайда, передает ТАСС.

На 86-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Чистяков и был удален с поля.

«Зенит» гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. «Мальме» занимает последнюю строчку турнирной таблицы, команда набрала одно очко и не сможет обогнать «Зенит» после заключительного, шестого тура из-за преимущества петербургского клуба по итогам личных встреч. В матче второго тура «Зенит» обыграл шведскую команду со счетом 4:0.

В другом матче группы H английский «Челси» разгромил дома итальянский «Ювентус» со счетом 4:0, оба клуба набрали по 12 очков и гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с «Челси» 8 декабря. «Мальме» в этот же день в гостях встретится с «Ювентусом».

Напомним, 22 октября московский футбольный клуб «Локомотив» уступил турецкому «Галатасараю» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.



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