Стало известно о преимуществах магниевых аккумуляторов

Один ион магния способен переносить сразу два электрона. А лития – только один. Данная информация никогда не была тайной для современных ученых. Но о том, как это использовать на практике, они рассказали лишь недавно.

Создав опытный образец магниевого аккумулятора, ученые продемонстрировали, что его емкость примерно вдвое больше, чем у литиевого аналога. При этом себестоимость самой батареи ниже.

Это прекрасная новость для современной индустрии, говорят специалисты. Ведь поисками достойной замены дефицитного лития, который можно получать только в отдельных частях света, ищут уже давно. Промышленники согласились бы даже на заменитель, который чуть похуже, но значительно доступнее лития. А тут – такой сюрприз!