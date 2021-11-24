CNN – США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон ввёл новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», пишет CNN. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что эти ограничительные меры соответствуют требованиям закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года.



Reuters

США ввели новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», пишет CNN со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.

В статье отмечается, что под ограничительные меры попало одно судно и «связанная с Россией компания» Transadria Ltd.

Блинкен отметил, что эти санкции соответствуют требованиям закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года.

«Несмотря на то что администрация продолжает выступать против трубопровода «Северный поток — 2», в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнёрами, чтобы снизить риски от этого трубопровода для Украины и находящихся на передовой стран НАТО и ЕС и дать отпор вредоносной деятельности России, в том числе в энергетической сфере», — заявил Блинкен.

Как указывается в статье, эти санкции были введены на фоне того, как поступающие сообщения о скоплении российских войск у границы с Украиной породили опасения, что Москва может планировать какие-то военные действия.