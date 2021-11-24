 

Более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от COVID-19, в Украину прибыли американские катера Island для украинских ВМС. Главное за день

24.11.2021, 0:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более 10 млн украинцев полностью вакцинированы от COVID-19

В Украине более 10 млн украинцев полностью вакцинированы от COVID-19, минимум одну дозу вакцины получили 12,9 млн человек.

Волна коронавируса в Украине идет на спад

В Украине показатели заболеваемости COVID-19 и летальных исходов постепенно идут на спад, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

“Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада – минус 20% и минус 19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных случаев тоже демонстрирует первые признаки начала спада – от 3% до 6% за последнюю неделю”, – сказал он. 

В Украину прибыли американские катера Island для украинских ВМС

Грузовое судно Ocean Grand с двумя американскими катерами, предназначенными для поддержки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, зашел в украинские территориальные воды.

Катера получат названия “Фастов” и “Сумы”.

У Ермака – новый заместитель, который ранее был в Оппозиционном блоке

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября подписал указ, которым назначил на должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Ростислава Шурму.

Шурма – бывший гендиректор завода “Запорожсталь” (2012–2019), входящего в группу “Метинвест” украинского бизнесмена Рината Ахметова. Также он возглавлял запорожскую областную организацию Оппозиционного блока в 2019 году, ранее – был помощником своего отца – нардепа от Оппозиционного блока Игоря Шурмы. В 2010 году был избран депутатом Донецкого областного совета VI созыва от Партии регионов (шел под 76-м номером в списке партии). 

Умер харьковчанин, который был узником четырех нацистских концлагерей

На 97-м году жизни умер харьковчанин Игорь Малицкий, который в годы Второй мировой войны был узником четырех нацистских концлагерей, в том числе Освенцима.

Малицкий был узником концлагерей Терезин, Аушвиц в Освенциме, Маутхаузен и его филиала Линц 3. Вместе с другими заключенными вышел на свободу в результате восстания в мае 1945 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Минздрав отложил вступление в силу новых правил получения медсправок для водителей

15.06 / На аукционе продается Porsche 911 от Singer Vehicle Design

06.07 / Песков пожелал коллективу «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению

07.09 / Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях

29.12 / Великобритания обновила рекорд по суточному приросту пациентов с COVID

26.11 / Европарламент призвал ввести санкции против Турции

23.01 / СК возбудил уголовные дела после несанкционированной акции в Москве

30.06 / Эксперты – о возможном сговоре ГРУ и Талибана против американцев в Афганистане 

04.10 / В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

28.11 / Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика