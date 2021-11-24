Посол Украины в ФРГ призвал будущую коалицию “похоронить “Северный поток – 2” на дне Балтийского моря

Перевод статьи немецкой газеты и цитаты Мельника приводит пресс-служба посольства.

Украинский дипломат призвал три политические силы, которые войдут в состав “светофорной” коалиции – Христианско-демократический союз, Социал-демократическую партию Германии, а также партию “Зеленые” – в ответ на “беспрецедентную по масштабам передислокацию” войск направить России жесткое сообщение путем “захоронения” трубопровода “Северный поток – 2” на дне Балтийского моря.

Он отметил, что с момента обнародования соглашения США и Германии по “Северному потоку – 2” прошло более 120 дней, но с тех пор ничего не произошло, чтобы устранить существующие экономические, политические и угрозы для безопасности Украины из-за “Северного потока – 2”.

“Как раз наоборот: [за это время] как никогда острой возникла опасность нового военного нападения России”, – подчеркнул посол.

По мнению Мельника, в Германии не воспринимают серьезно сложившуюся ситуацию.

“Угроза масштабного вторжения Путина словно Дамоклов меч висит над головой Украины на тоненькой ниточке. К сожалению, к этой беспрецедентной эскалации в Берлине относятся слишком легкомысленно. Такое игнорирование может вскоре сыграть злую шутку и ударить рикошетом по самой Федеративной Республике Германия. Именно поэтому мы призываем “светофорную” коалицию немедленно вмешаться на политическом уровне и раз и навсегда похоронить “Северный поток – 2″ на дне Балтийского моря”, – подчеркнул дипломат.

Представители СДПГ, СДП и партии “Зеленые” планируют в декабре сформировать новое правительство ФРГ. Новым канцлером страны может стать член СДПГ, министр финансов Олаф Шольц.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2”, который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в “Газпроме” заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

21 июля Германия и США заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

“Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский “Газпром”, 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода “Северный поток – 2” в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также “Нафтогаз України” и “Оператор ГТС Украины”.

“Немецкая волна” отмечала, что предварительное решение по “Северному потоку – 2” должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию “Северного потока – 2”. В ОГТСУ допустили, что “Газпром” попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать “Северный поток – 2” как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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