США собрались провести консультации с НАТО по Украине

Соединенные Штаты могут в ближайшие дни провести новые консультации по Украине с международными партнерами, в том числе по линии НАТО, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы используем различные каналы, чтобы подтвердить европейским союзникам, Украине и РФ незыблемость нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

«Мы используем любые возможности, в частности в многосторонних форматах, которые могут появиться в ближайшие дни, в том числе, возможно, с НАТО, чтобы поделиться нашими озабоченностями, сверить часы с союзниками в рамках альянса», – добавил Прайс.

Ранее в Госдепе США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины.

Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ РФ и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью РФ «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».

В конце октября на Западе заявляли, что РФ якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках РФ у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что РФ сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. РФ неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.