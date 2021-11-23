Euronews – в Италии создали квест по сериалу «Игра в кальмара» для любителей острых ощущений

В Италии сюжет набирающего популярность южнокорейского сериала «Игра в кальмара» перенесли в реальность, создав на его основе игру для любителей пощекотать нервы. Организаторы специально сбивают участников с толку, чтобы спутать игру и реальность и создать более мощный эмоциональный эффект. Единственное отличие в том, что выбывающие игроки умирают понарошку, передаёт Euronews.

Если вам знакома эта музыка — вы точно что-то слышали о самом популярном сериале этого года «Игра в кальмара». Для его фанатов римская компания по организации развлекательных мероприятий решила перенести сюжет сериала в реальную жизнь: детские игры, одетые в красные комбинезоны безжалостные охранники и только один победитель. Единственное отличие — выбывшие умирают понарошку.

УИЛЬЯМ БЕРТОЦЦИ, арт-директор E20 Service: Не буду спойлерить, но игра основана на физическом и эмоциональном веселье. Мы описываем игру как «эмоциональную», поэтому мы должны убедиться, что участники растеряны: их отвозят на площадку, они думают, что идут в ресторан, — но на самом деле нет, они думают, что идут на парковку, — а это не так, они думают, что получат свою машину по окончании игры, — и не получают её…

Любителей острых ощущений забирают от места встречи на фургонах, надевают на них маски и отвозят на специально оборудованную площадку. Разделившись на команды, участники должны дойти до конца игры, проходя испытания и стараясь потерять как можно меньше очков.

УЧАСТНИЦА: На самом деле, всё началось с сообщения в соцсетях. И посмотрев сериал, мы просто обязаны были приехать! Это то, что я абсолютно точно буду рекомендовать — потому что, помимо веселья, это ещё и адреналин. Всё было действительно здорово сделано!

Южнокорейский сериал, ставший абсолютным хитом во всём мире, рассказывает о том, что в детские игры можно играть по-взрослому. Сотни маргиналов бьются за главный приз — баснословные деньги, которые достанутся только одному из них. Всех остальных ждет неминуемая смерть.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2021 года.