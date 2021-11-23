 

Der Spiegel – образование газов из-за извержения вулкана на Ла-Пальме привело к карантину

23.11.2021, 22:36, Новости дня
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Из-за продолжающегося извержения вулкана на испанском острове Ла-Пальма местные власти ввели карантин, распространяющийся на жителей прибрежных городов и деревень, пишет Der Spiegel. Причина ввода карантина заключается в опасных испарениях, возникающих при соприкосновении лавы с морем.


Reuters

Из-за продолжающегося уже несколько недель извержения вулкана на острове Ла-Пальма местные власти ввели карантин для 3 тыс. жителей, пишет Der Spiegel. Причиной стали опасные для здоровья газы, возникающие от соприкосновения лавы с морем.

Как отмечает издание, под карантин попали жители городов и деревень, расположенных близко от морского берега. Поначалу власти рекомендовали жителям носить защитные маски, а также не рекомендовали проводить много времени на открытом воздухе.

В минувший понедельник извержение вулкана, начавшееся ещё 19 сентября, снова привело к перебоям полётов на Канарские острова. Туристы с Ла-Пальмы были вынуждены перебираться на соседний остров Тенерифе. При этом туризм является важнейшим источником дохода для Ла-Пальмы, отмечает издание. Согласно оценкам местных властей, предварительные убытки составляют почти €900 млн. Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал финансовую помощь для экономики и инфраструктуры острова.



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