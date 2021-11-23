“Истинный колхозник”. Сын Наташи Королевой и стриптизера Тарзана показал танец с “курочкой”. Видео
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“Отправили на отработки, а меня сделали VIP-колхозником. Готовлю курочек и буренок в последний путь”, – подписал видео Глушко.
В ролике во время танца с курицей он произносит: “Кукарача, ля-ля-ля! Бедная курочка, несется уже”.
“Истинный колхозник”, – прокомментировала пост bratchikova201.
“Всех блогеров в деревню загнать надо”, – написала fedorovich5824.
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Контекст:
Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.
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