Украина пока не применяла Javelin на Донбассе – штаб Объединенных сил

Об использовании Javelin в ходе боевых действий на востоке Украины сообщал в интервью американскому изданию Military Times, опубликованном 21 ноября, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Они, наряду с ударными дронами Bayraktar обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой, отметил глава ГУР.

Эту информацию подтвердил 22 ноября нардеп от “Слуги народа”, глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин. По его словам, украинские воины использовали Javelin при ведении боя.

В штабе Объединенных сил отрицают информацию, предоставленную “неизвестно кем”, подчеркнул Мельничук.

Он пообещал, что как только ВСУ используют Javelin против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают.

Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине.

Первую партию Javelin – 37 противотанковых комплексов – и 210 ракет к ним Украина получила в 2018 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что после поставки Javelin в Украину пророссийские боевики сократили использование танков. Он заявлял также, что это оружие будут использовать “исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю”.

Тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали Javelin только при условии “не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения”.

Вероятно, позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве от 1 сентября этого года говорится, что американская помощь Украине будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была, в числе прочего, партия противотанковых ракетных комплексов Javelin с боеприпасами.

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