Путин внес в Госдуму соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО

Президент РФ Владимир Путин 23 ноября внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО.

Согласно документу, страны создают объединенную региональную систему противовоздушной обороны, которая станет часть общей системы государств – участников СНГ. Отмечается, что это делается для повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе, передает ТАСС.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал об этом в ходе переговоров с главой военного ведомства Таджикистана. Проект был подготовлен для повышения надежности охраны государственной границы в воздухе.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило постановление о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Соглашение было подписано в Душанбе 27 апреля 2021 года.