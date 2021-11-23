 

Путин внес в Госдуму соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО

23.11.2021, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин 23 ноября внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО.

Согласно документу, страны создают объединенную региональную систему противовоздушной обороны, которая станет часть общей системы государств – участников СНГ. Отмечается, что это делается для повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе, передает ТАСС.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал об этом в ходе переговоров с главой военного ведомства Таджикистана. Проект был подготовлен для повышения надежности охраны государственной границы в воздухе.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило постановление о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Соглашение было подписано в Душанбе 27 апреля 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / В Кремле назвали возможные санкции США наихудшим сценарием развития отношений

16.10 / Аксенов назвал решение США по полетам возле Крыма «просветлением» в умах

26.06 / В Ираке задержали 13 боевиков, атаковавших американские объекты

08.09 / Саакашвили готов стать премьер-министром Грузии 

18.07 / Морпехов Каспийской флотилии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки ВС

04.08 / Фокин не принял окончательное решение о работе в ТКГ – СМИ

26.12 / Глава Еврокомиссии назвала день начала вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе

22.12 / Медведев заявил о злоупотреблении США понятием «нацбезопасность»

21.02 / По делу о гибели рабочих на фабрике в Норильске задержали четырех человек

30.05 / В Индии за прошлые сутки зафиксировали самое низкое за 46 дней число новых случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика