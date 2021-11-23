В РФ возник еще один дефицит: с полок магазинов исчезают смартфоны Apple

Продукция американской компании Apple уверенно переходит в разряд дефицита на территории России, говорят аналитики рынка. Как только дилеры почистили склады от одиннадцатых и двенадцатых iPhone, освободив место для новой тринадцатой линейки, оказалось, что с поставками на российский рынок возникли проблемы.

Даже на официальном «яблочном» сайте можно найти информацию о том, что смартфоны iPhone 13 Pro Max с накопителем 128 Гб голубого цвета продавец готов отправить не ранее, чем через две-три недели после получения заказа.

Объем памяти основного накопителя указывает, что речь идет о самых доступных по цене качественных смартфонах. Но при чем тут голубой цвет, и действительно ли он является самым востребованным в РФ? По мнению специалистов, дилер просто стесняется пока признать, что товара не хватает, а потому начинает игры с категориями.