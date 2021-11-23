“Вопиющая ситуация с личным составом”. В полиции попросили увеличить финансирование и ввести наказание за оскорбление полицейского

Он, в частности, попросил нардепов увеличить финансирование полиции в связи с текучестью кадров.

“Прежде всего, я хочу просить депутатов, входящих в комитет и не только, о пересмотре закона Украины о государственном бюджете, а именно увеличении финансирования на денежное обеспечение полицейских. Сейчас мы имеем вопиющую ситуацию с личным составом и вскоре будем видеть большой отток кадров, что повлияет и на реагирование, и на профилактику в частности”, — подчеркнул Белошицкий.

Также он отметил необходимость рассмотрения депутатами законопроекта №5050-1, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях и вводит ответственность за публичное оскорбление полицейского. По его словам, этот вопрос сейчас стоит достаточно остро.

Контекст:

Проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов был зарегистрирован в Верховной Раде 24 февраля 2021 года группой депутатов во главе с нардепом от партии “Слуга народа” Вячеславом Медяником.

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