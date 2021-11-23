Кабмин Молдавии пообещал выделить средства для оплаты долга Газпрому

Правительство республики выделит средства «Молдовагазу» для оплаты долга Газпрому, парламент одобрит это решение 25 ноября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета был выделено 1,7 млрд долларов, из них 1,4 млрд будут выделены «Молдовагазу». Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении», – приводит РИА «Новости» слова Спыну.

Он пояснил, что эти средства во время режима ЧП были переведены на счета госкомпании Energocom. Правительство предлагает, чтобы компания Energocom за счет имеющихся средств покрыла часть исторического долга госпредприятия Термоэлектрика, которое должно средства «Молдовагазу».

Спыну заверил, что власти республики прилагают все усилия для урегулирования возникшей проблемы.

Ранее компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагаз» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре месяце газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

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