 

В 2022 году на КПВВ “Каланчак” и “Чонгар” будут доступны регулярные перевозки – Верещук

23.11.2021, 18:02, Новости дня
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“Я благодарю местных руководителей, которые обслуживают КПВВ в силу возможностей и в силу потребностей. Однако у нас есть задача обустроить здесь аптечный пункт, помещение банка и автобусную станцию для комфорта наших граждан. Эта работа начнется с января 2022 года”, – отметила Верещук.

Минреинтеграции уже решает вопрос размещения автостанций на КПВВ “Чонгар” и “Каланчак” для налаживания автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на временно оккупированную территорию и в обратном направлении. По словам Верещук, сейчас рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей для КПВВ, которые будут перевозить людей.

“Нам нужно предложить легальный путь. Нелегальные перевозчики появляются, когда легальный путь не работает, и никто это не контролирует. Именно это мы обсуждали сегодня на заседании с правоохранительными органами Херсонской области и АР Крым. Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому до февраля этот вопрос перевозки, когда мы говорим от “нуля” и до населенных пунктов, будет решен”, – подчеркнула министр.

Также она добавила, что украинцы, пересекающие административную границу из Крыма, получат возможность вакцинироваться от коронавируса непосредственно на КПВВ.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице с полуостровом работают два контрольных пункта въезда-выезда: “Каланчак” и “Чонгар”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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