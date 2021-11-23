Зеленский выступит с посланием в Верховной Раде 1 декабря

“Традиционное послание президента состоится 1 декабря”, – сказал он.

Агентство напомнило, что президент ежегодно обращается с посланием к парламенту согласно Конституции.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

В 2020 году президент выступал с посланием к парламенту 20 октября. Он заявлял, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает и что страна продолжит сотрудничество с МВФ. Президент высказал недовольство работой антикоррупционных органов, анонсировал переход к полностью электронному документообращению, рассказал о начале строительства военном-морских баз и об ответственности “тех, кто без боя сдал Крым”. Подытожил обращение Зеленский тремя “откровенными вопросами”, которые задал самому себе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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