 

Зеленский выступит с посланием в Верховной Раде 1 декабря

23.11.2021, 18:02, Новости дня
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“Традиционное послание президента состоится 1 декабря”, – сказал он.

Агентство напомнило, что президент ежегодно обращается с посланием к парламенту согласно Конституции.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. 

В 2020 году президент выступал с посланием к парламенту 20 октября. Он заявлял, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает и что страна продолжит сотрудничество с МВФ. Президент высказал недовольство работой антикоррупционных органов, анонсировал переход к полностью электронному документообращению, рассказал о начале строительства военном-морских баз и об ответственности “тех, кто без боя сдал Крым”. Подытожил обращение Зеленский тремя “откровенными вопросами”, которые задал самому себе. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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